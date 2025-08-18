ЗСУ уразили нафтоперекачувальну станцію Нікольскоє нафтопроводу Дружба

У ніч на 18 серпня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у координації з іншими формуваннями Сил оборони здійснили удар по нафтоперекачувальній станції Нікольскоє в Тамбовській області РФ.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Атака дронів на нафтоперекачувальну станцію Нікольскоє

У результаті атаки на об’єкті спалахнула пожежа, після чого було повністю зупинено транспортування нафти магістральним нафтопроводом Дружба.

Як наголошують у Генштабі, нафтоперекачувальна станція Нікольскоє є частиною економічної інфраструктури Росії. Вона використовується для забезпечення потреб окупаційних військ.

Нагадаємо, 13 серпня на території Брянської області РФ неподалік міста Унеча пролунали вибухи на нафтоперекачувальній станції.

Супутники NASA зафіксували масштабну пожежу на головному об’єкті перекачки нафти Унеча, який є важливою складовою системи Дружба.

Вибухи стали наслідком атаки безпілотників, організованої Головним управлінням розвідки України.

Раніше губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз заявляв, що протиповітряна оборона “збила” тієї ночі 12 дронів над регіоном.

Місцеві мешканці повідомляли про атаку на станцію Унеча. За інформацією російських ЗМІ, це була друга атака безпілотників на об’єкт протягом тижня.

ГНПС Унеча відповідає за транспортування нафтопродуктів нафтопроводом Дружба.

Цей магістральний проєкт є одним з ключових експортних напрямків нафтогазової галузі Росії та забезпечує державі-агресору значний фінансовий прибуток.

