Это как требовать от США отдать Флориду: Мерц о принуждении Украины отдать Донбасс
Украину нельзя заставлять отдать России на переговорах Донецкую и Луганскую области.
Об этом после встречи в Белом доме 18 августа сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает The Guarian.
По его словам, это все равно, что требовать от Соединенных Штатов отдать один из своих штатов.
Мерц – о принуждении Украины отдать Донецкую и Луганскую области
— Российское требование, чтобы Киев отдал свободные части Донбасса, соответствует, прямо говоря, предложению Соединенным Штатам отдать Флориду, — заявил Мерц.
По словам немецкого канцлера, Путин и Трамп во время телефонного разговора в ходе переговоров «договорились, что в течение следующих двух недель состоится встреча между российским президентом и украинским президентом».
Мерц, которого цитирует Agence France-Presse, также сообщил, что Трамп выразил готовность предложить гарантии безопасности Украине, хотя американский президент возложил эту ответственность на европейцев.
— Итог заключается в том, что Соединенные Штаты Америки готовы предоставить гарантии безопасности и координировать это с европейцами. В случае мирного соглашения будут соответствующие гарантии безопасности для Украины, — подчеркнул немецкий канцлер.
Трамп неоднократно исключал вступление Украины в НАТО, поддерживая позицию Путина, который назвал этот шаг провокацией. Этот вопрос остается одним из ключевых разногласий в подходах к урегулированию конфликта.
Напомним, что встреча президента США Дональда Трампа, европейских лидеров и главы Украины Владимира Зеленского закончилась около полуночи.
По ее результатам началась подготовка к трехсторонней встрече между Трампом, Зеленским и российским диктатором Путиным.
Ранее сообщалось, что глава Кремля выдвинул требования для прекращения войны против Украины.
Среди них полный уход из Донбасса, Крыма и части Запорожской и Херсонской областей.