Україну не можна змушувати віддати Росії на переговорах Донецьку та Луганську області.

Про це після зустрічі в Білому домі 18 серпня повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє The Guarian.

За його словами, це все одно, що вимагати від Сполучених Штатів віддати один зі своїх штатів.

Мерц – про примушування України віддати Донецьку та Луганську області

— Російська вимога, щоб Київ віддав вільні частини Донбасу, відповідає, прямо кажучи, пропозиції Сполученим Штатам віддати Флориду, — заявив Мерц.

За словами німецького канцлера, Путін і Трамп під час телефонної розмови в ході переговорів “домовилися, що протягом наступних двох тижнів відбудеться зустріч між російським президентом та українським президентом”.

Мерц, якого цитує Agence France-Presse, також повідомив, що Трамп висловив готовність запропонувати гарантії безпеки Україні, хоча американський президент поклав цю відповідальність на європейців.

— Підсумок полягає в тому, що Сполучені Штати Америки готові надати гарантії безпеки та координувати це з європейцями. У разі мирної угоди будуть відповідні гарантії безпеки для України, — наголосив німецький канцлер.

Трамп неодноразово виключав вступ України до НАТО, підтримуючи позицію Путіна, який назвав цей крок провокацією. Це питання залишається одним з ключових розбіжностей у підходах до врегулювання конфлікту.

Нагадаємо, що зустріч президента США Дональда Трампа, європейських лідерів та очільника України Володимира Зеленського, закінчилася близько опівночі.

За її результатами почалася підготовка до тристоронньої зустрічі між Трампом Зеленським та російським диктатором Путіним.

Раніше повідомлялося, що очільник Кремля висунув вимоги для припинення війни проти України.

Серед них повна відома від Донбасу, Криму та частини Запорізької та Херсонської областей.

