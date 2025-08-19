Сын кронпринцессы Норвегии предстанет перед судом: что ему инкриминируют

Главное Прокуроры выдвинули 32 обвинения против Мариуса Борга Гойби, среди которых насилие в близких отношениях, угрозы и другие нарушения.

Судебный процесс по делу сына кронпринцессы может начаться в январе 2026 года и продлится около шести недель.

В 2024 году Гойби уже задерживали по аналогичным подозрениям, но освободили из-под стражи. Сейчас он также находится на свободе до начала слушаний.

В Норвегии прокуроры выдвинули официальное обвинение против Мариуса Борга Гойби – старшего сына кронпринцессы Метте-Марит и пасынка наследника престола кронпринца Гокона.

Ему инкриминируют 32 пункта, среди которых изнасилование, абьюз в близких отношениях, угрозы убийством и другие правонарушения.

Детали обвинения

По словам госпрокурора, в случае доказательства вины 28-летнему Гойбе может грозить до 10 лет лишения свободы. Среди обвинений – изнасилование, жестокое обращение с одной из бывших партнерш и насилие против другой. Также ему вменяют угрозы убийством и нарушение правил дорожного движения.

Сейчас смотрят

Материалы дела уже переданы в окружной суд Осло. По оценке прокурора, слушания могут начаться в середине января и продлятся около шести недель. Несмотря на серьезность обвинений, подсудимый пока находится на свободе – прокуратура не видит оснований для его ареста до начала процесса.

Предыдущие задержания

Это не первый громкий случай с сыном кронпринцессы. В ноябре 2024 года Мариуса Борга Гойби уже арестовывали по подозрению в изнасиловании, однако вскоре освободили из-под стражи.

Его адвокат тогда подчеркивал, что задержание было безосновательным, а полиция Осло объяснила, что завершила первичное рассмотрение доказательств и допрос свидетелей, поэтому риска давления на них больше не было.

В то же время правоохранители тогда заявили о начале отдельного расследования других возможных преступлений сексуального характера.

Позиция сторон и реакция дворца

Защитник Гойби, адвокат Петр Секулич, в письменном заявлении подчеркнул, что его клиент “отрицает все обвинения в сексуальном насилии, а также большинство обвинений в применении силы”. Он подчеркнул, что Гойби предоставит суду “подробное объяснение своей версии событий”.

Королевский дворец отказался комментировать дело, заявив, что этот вопрос исключительно для суда.

Источник : CNN

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.