Син кронпринцеси Норвегії постане перед судом: що йому інкримінують

Головне Прокурори висунули 32 обвинувачення проти Маріуса Борга Гойбі, серед яких насильство у близьких стосунках, погрози та інші порушення.

Судовий процес у справі сина кронпринцеси може розпочатися у січні 2026 року та триватиме близько шести тижнів.

У 2024 році Гойбі вже затримували за схожими підозрами, але звільнили з-під варти. Нині він також перебуває на волі до початку слухань.

У Норвегії прокурори висунули офіційне обвинувачення проти Маріуса Борга Гойбі – старшого сина кронпринцеси Метте-Маріт та пасинка спадкоємця престолу кронпринца Гокона.

Йому інкримінують 32 пункти, серед яких зґвалтування, аб’юз у близьких стосунках, погрози вбивством та інші правопорушення.

Деталі обвинувачення

За словами держпрокурора у разі доведення вини 28-річному Гойбі може загрожувати до 10 років ув’язнення. Серед звинувачень – зґвалтування, жорстоке поводження з однією з колишніх партнерок та насильство проти іншої. Також йому закидають погрози вбивством і порушення правил дорожнього руху.

Матеріали справи вже передані до окружного суду Осло. За оцінкою прокурора, слухання можуть розпочатися в середині січня та триватимуть близько шести тижнів. Попри серйозність обвинувачень, підсудний наразі перебуває на волі – прокуратура не вбачає підстав для його арешту до початку процесу.

Попередні затримання

Це не перший гучний випадок із сином кронпринцеси. У листопаді 2024 року Маріуса Борга Гойбі вже арештовували за підозрою у зґвалтуванні, однак невдовзі звільнили з-під варти.

Його адвокат тоді наголошував, що затримання було безпідставним, а поліція Осло пояснила, що завершила первинний розгляд доказів і допит свідків, тож ризику тиску на них більше не було.

Водночас правоохоронці тоді заявили про початок окремого розслідування інших можливих злочинів сексуального характеру.

Позиція сторін та реакція палацу

Захисник Гойбі, адвокат Петр Секуліч, у письмовій заяві наголосив, що його клієнт “заперечує всі звинувачення у сексуальному насильстві, а також більшість обвинувачень щодо застосування сили”. Він наголосив, що Гойбі надасть суду “детальне пояснення своєї версії подій”.

Королівський палац відмовився коментувати справу, заявивши, що це питання виключно для суду.

Джерело : CNN

