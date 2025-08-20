Саммит НАТО в 2026 году примет Турция — место и дата

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте накануне объявил, что саммит блока 2026 года состоится 7 и 8 июля в президентском комплексе Бештепе в Анкаре (Турция).

Об этом сообщается на сайте Организации Североатлантического договора.

Рютте назвал место проведения следующего саммита НАТО

Рютте поблагодарил Турцию, отметив, что она является сильным союзником НАТО уже более 70 лет, внося неоценимый вклад в общую безопасность.

— На нашем следующем саммите лидеры продолжат делать НАТО более сильным, справедливым и более эффективным Альянсом, готовым реагировать на критические вызовы нашей безопасности, — добавил генсек.

Турция уже во второй раз будет принимать саммит НАТО. Впервые это было в Стамбуле в 2004 году, когда участники приветствовали семерых новых членов: Болгарию, Эстонию, Латвию, Литву, Румынию, Словакию и Словению.

Предыдущий саммит НАТО состоялся 24-25 июня в городе Гаага (Нидерланды). По его итогам страны-члены блока договорились о ежегодных расходах на оборону в размере 5% ВВП своей страны.

Источник: NATO

