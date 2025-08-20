В Польше упал и взорвался неизвестный объект: найдены обломки с пропеллером

В ночь со вторника на среду на кукурузное поле в селе Осины в Люблинском воеводстве Польши упал неизвестный объект, который затем взорвался.

Об этом сообщает польская RMF FM.

В Польше упал неизвестный объект

В управлении полиции в Лукове (Люблинское воеводство) сообщили, что инцидент произошел после 2:00 по местному времени. Они получили информацию, что в селе Осины “произошел взрыв” и что “была видна вспышка”.

Сейчас смотрят

На место происшествия выехали правоохранители, которые в кукурузном поле нашли разбросанные, обгоревшие металлические и пластиковые элементы.

В результате взрыва никто не пострадал, но были выбиты стекла в нескольких соседних домах.

– На месте инцидента работают полицейские, мы ждем группу специалистов, чтобы установить, откуда эти элементы могут происходить, – сообщил пресс-офицер полиции в Лукове.

Портал Łuków.TV, ссылаясь на выводы своих репортеров, сообщил, что “ситуация на месте очень серьезная”. В месте падения неизвестного объекта образовался кратер, а среди обломков был найден объект, похожий на пропеллер.

– Меня разбудил мощный взрыв, от которого задрожали стекла в окнах. Я выглянул наружу, но ничего не увидел. Только утром я заметил свет полицейских машин, — рассказал один из жителей в разговоре с порталом.

Заявление оперативного командования ВС Польши

Польские военные заявили, что, по предварительным записям радаров, ночью не было зафиксировано нарушение воздушного пространства Польши со стороны Украины или Беларуси.

– Информация об обнаружении объекта, который, по предварительным оценкам, может быть частью старого двигателя с пропеллером, была передана в Центр управления воздушными операциями, – говорится в заявлении в соцсети X.

На месте инцидента работают соответствующие службы, в частности военная полиция. Проводится детальный анализ объекта. Для проверки района инцидента были задействованы воздушные и наземные поисково-спасательные команды.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.