У Польщі впав і вибухнув невідомий об’єкт: знайдено уламки з пропелером

В ніч з вівторка на середу на кукурудзяне поле в селі Осіни в Люблінському воєводстві Польщі впав невідомий об’єкт, який потім вибухнув.

Про це повідомляє польська RMF FM.

У Польщі впав невідомий об’єкт

В управлінні поліції в Лукові (Люблінське воєводство) повідомили, що інцидент стався після 2:00 за місцевим часом. Вони отримали інформацію, що в селі Осіни “стався вибух” і що “було видно спалах”.

Зараз дивляться

На місце події виїхали правоохоронці, які в кукурудзяному полі знайшли розкидані, обгорілі металеві та пластикові елементи.

В результаті вибуху ніхто не постраждав, але були вибиті шибки в декількох сусідніх будинках.

– На місці інциденту працюють поліцейські, ми чекаємо на групу фахівців, щоб встановити, звідки ці елементи можуть походити, – повідомив пресофіцер поліції в Лукові.

Портал Łuków.TV, посилаючись на висновки своїх репортерів, повідомив, що “ситуація на місці дуже серйозна”. У місці падіння невідомого об’єкта утворився кратер, а серед уламків було знайдено об’єкт, схожий на пропелер.

– Мене розбудив потужний вибух, від якого затремтіли шибки у вікнах. Я виглянув назовні, але нічого не побачив. Лише вранці я помітив світло поліцейських машин, — розповів один із мешканців у розмові з порталом.

Заява оперативного командування ЗС Польщі

Польські військові заявили, що, за попередніми записами радарів, вночі не було зафіксовано порушення повітряного простору Польщі з боку України чи Білорусі.

– Інформація про виявлення об’єкта, який, за попередніми оцінками, може бути частиною старого двигуна з пропелером, була передана до Центру управління повітряними операціями, – йдеться у заяві у соцмережі X.

На місці інциденту працюють відповідні служби, зокрема військова поліція. Проводиться детальний аналіз об’єкта. Для перевірки району інциденту були задіяні повітряні та наземні пошуково-рятувальні команди.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.