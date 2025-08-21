Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Коли будуть виплати до Дня Незалежності у 2025 році ветеранам та пенсіонерам
Терміново
Вибухи в Мукачеві: є влучання по одному з підприємств міста та постраждалі
Що відбувається з мозком після використання ChatGPT – дослідження
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: на якому місці Україна після третього туру відбору
Забули у принтері: на Алясці знайшли документи із деталями саміту Трампа і Путіна
Ірина Гамалій, редакторка сайту
3 хв.

Не давав Україні атакувати Росію: Трамп вкотре розкритикував Байдена

Трамп розкритикував Байдена за заборону Україні атакувати РФ
Фото: Факти ICTV

Президент США Дональд Трамп розкритикував колишнього главу Білого дому через те, що Джо Байден не дозволив Україні завдавати ударів вглиб території РФ. Через цю заборону Київ втратив шанс на перемогу.

Про це Трамп написав у мережі Truth Social.

Трамп вкотре розкритикував Байдена

Дональд Трамп порівняв війну в Україні зі спортом та наголосив, що перемога без наступальних дій неможлива.

Зараз дивляться

 – Дуже важко, якщо не неможливо, виграти війну, не атакуючи країну-загарбника. Це як у спорті, коли у команди чудова оборона, але їй не дозволяють грати в нападі. Шансів на перемогу немає! Так само і з Україною та Росією, – написав Трамп.

Він охарактеризував Байдена як “нечесного і вкрай некомпетентного”, тому що він обмежив дії України виключно обороною, заборонивши переходити до активних ударів.

– Нечесний і вкрай некомпетентний Джо Байден не дозволив Україні давати відсіч, а лише захищатися. Що з цього вийшло? – додав Трамп.

Він підкреслив, що попереду чекають “цікаві часи”.

Нагадаємо, 17 листопада 2024 року стало відомо про скасування адміністрацією Джо Байдена заборони для України на завдання ударів углиб російської території із застосуванням американської далекобійної зброї, зокрема ракет ATACMS.

Рішення надати дозвіл стало відповіддю Вашингтона на залучення Росією до бойових дій у Курській області військових з Північної Кореї.

Деякі ЗМІ повідомляли, що аналогічні дозволи Україна отримала від Франції та Великої Британії. Йдеться про можливість застосування ракет SCALP та Storm Shadow по об’єктах на території Росії.

Читайте також
Трамп відмовився від відпустки та гри у гольф, буде працювати над переговорами
Трамп і Зеленський

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніДжо БайденДональд Трамп
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь