Білорусь може допомогти Ірану відновити системи ППО та РЕБ – розвідка

Іран зацікавлений у відновленні своїх оборонних систем, зокрема ППО та засобів радіоелектронної боротьби, пошкоджених під час війни з Ізраїлем, використовуючи для цього Білорусь.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Як Ізраїль може використати Білорусь для відновлення озброєння

За даними української розвідки, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 20 серпня зустрівся в Мінську з іранським колегою Масудом Пезешкіаном.

Зараз дивляться

Формально переговори стосувалися торгівлі, інвестицій, промислових проєктів та співпраці у сфері науки й освіти.

Однак для Тегерана ключовим питанням стала можливість відновлення систем ППО та засобів радіоелектронної боротьби, серйозно пошкоджених під час недавньої війни з Ізраїлем.

Білорусь, на відміну від Росії, менш обмежена санкціями у військово-технічній сфері та може стати каналом для відновлення оборонних потужностей Ірану.

Додатково Тегеран зацікавлений у вирішенні гострого дефіциту електрогенерації та сільськогосподарської техніки.

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав ударів по військових та ядерних об’єктах Ірану, ліквідувавши деяких високопоставлених командирів і науковців у сфері атомної енергетики.

У відповідь Тегеран почав щоденні ракетні обстріли. 22 червня до конфлікту долучилися США, атакувавши три ключові ядерні об’єкти Ірану.

Президент США Дональд Трамп заявляв про повне знищення ядерної програми Тегерана. Проте, за даними розвідки, Іран напередодні ударів вивіз частину збагаченого урану.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.