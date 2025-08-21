Танення льодовиків на Шпіцбергені досягло історичного максимуму

У серпні 2025 року науковці опублікували результати дослідження, яке зафіксувало рекордне скорочення льодовикового покриву на норвезькому архіпелазі Шпіцберген.

Архіпелаг Норвегії втратив рекордну кількість льоду за одне літо

Протягом літа 2024 року Шпіцберген втратив близько 1% загального обсягу льоду, що становить приблизно 61,7 гігатонни з похибкою 11,1 – це рекордний показник за всю історію спостережень, повідомляє Phys.org.

Рекордне скорочення льодовикового покриву на Шпіцбергені пов’язане із шеститижневою аномальною спекою в регіоні.

Дослідницька група під керівництвом Томаса Вікхамара Шулера з Університету Осло оцінювала масштаби танення за допомогою супутникових даних, кліматичного моделювання в системі CryoGrid та польових вимірювань.

Втрати льоду відбувалися як через поверхневе танення, так і через відколювання мас льоду в море.

Хоча Шпіцберген у 50 разів менший за Гренландію, однак обсяг його втрат льоду виявився порівнянним із гренландськими – близько 55 гігатонн з похибкою 35.

Уся арктична зона Баренцевого регіону, включно зі Шпіцбергеном, Землею Франца-Йосифа та Новою Землею, втратила понад 102 гігатонни льоду, що призвело до підвищення рівня світового океану на 0,27 мм з похибкою 0,06.

Дослідники попереджають, що екстремальні літа, подібні до цього, можуть стати нормою вже до 2100 року навіть за оптимістичних сценаріїв скорочення викидів.

Це означає, що арктичні льодовики продовжать танути з небаченою швидкістю, впливаючи на циркуляцію океанів, морські екосистеми та глобальну кліматичну стабільність.

