В ЮАР начали расследование по вербовке африканских женщин на производство дронов в РФ

Российские компании разыскивают молодых женщин из Африки для работы в РФ, чтобы закрыть дефицит рабочих кадров в стране.

Об этом сообщает Вloomberg.

Россия вербует женщин в Африке для работы на производстве дронов: что известно

Издание считает, что большинство африканских женщин могут попасть в компании, которые занимаются изготовлением дронов для войны в Украине.

По данным источников Вloomberg, волна поиска желающих получить работу в РФ происходит в ЮАР, которая является членом БРИКС. Одним из главных вербовщиков называют экономическую зону Алабуга в Татарстане, где производят военные беспилотники.

Предварительно известно, что власти ЮАР уже начали расследование в отношении российских компаний и их намерений в регионе.

В мае местное отделение БРИКС Women’s Business Alliance подписало соглашение о направлении более 5 600 работниц в Алабугу и строительную компанию Etalonstroi Ural.

Этому предшествовало то, что студенческая комиссия БРИКС распространяла объявления среди 18-22-летних девушек о работе в сфере гостиничного бизнеса и строительства.

В издании отмечают, что в ЮАР благоприятная ситуация для вербовки женщин для работы в РФ. Россия из-за войны в Украине и старения собственного населения испытывает трудности с поиском работников. Между тем треть населения ЮАР является безработной.

По данным исследований Institute for Science and International Security и других аналитических центров, часто африканских женщин заманивают на работу в сфере обслуживания, а в реальности — отправляют на предприятия, где собирают дроны.

— Мы подсчитали, что примерно 90% женщин, которые едут в Алабугу, попадают в программу использования дронов, — сказал старший научный сотрудник вашингтонской организации ISIS Спенсер Фарагассо.

