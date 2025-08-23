Північна Корея провела випробування нових зенітних ракет, за цим спостерігав Кім Чен Ин

Північна Корея провела випробування двох нових зенітних ракет. Лідер КНДР Кім Чен Ин спостерігав за їхнім запуском з метою перевірки боєздатності.

Повідомлення з’явилося напередодні саміту в понеділок, 25 серпня, між президентом США Дональдом Трампом і президентом Південної Кореї Лі Чже Мьоном.

КНДР провела випробування двох зенітних ракет

За даними KCNA, нові системи протиповітряної зброї продемонстрували швидку реакцію на повітряні цілі, такі як ударні безпілотники та крилаті ракети.

Раніше цього місяця Кім засудив спільні військові навчання США і Південної Кореї, назвавши їх наміром залишатися вкрай ворожими і конфронтаційними щодо його країни, пообіцявши прискорити нарощування ядерного потенціалу.

1 липня Північна Корея провела випробування двох балістичних ракет, запустивши їх у напрямку Японського моря.

Як повідомив Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї, ракети запустили з інтервалом в 10 хвилин в північно-східному напрямку з міста Янгіон на південному сході КНДР.

Перша ракета пролетіла 600 км, а друга – тільки 120 км через аномалію, яка виникла під час польоту. Як стверджував представник Об’єднаного комітету начальників штабів Лі Сон Джун, друга ракета зазнала невдачі на початковому етапі польоту.

Джерело : Reuters

