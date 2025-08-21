КНДР тайно разместила ракетную базу на границе с Китаем – Bloomberg

Северная Корея построила и эксплуатирует разветвленную базу дальнобойных ракет вблизи китайской границы. Там хранится самое современное стратегическое вооружение Ким Чен Ына.

Это демонстрирует постоянные усилия режима по развитию своих ядерных ударных возможностей, пишет Bloomberg.

База дальнобойных ракет КНДР на границе с Китаем

База в Синпуне, провинция Пхёнан-Пукто, расположена в 27 км от границы с Китаем.

Сейчас смотрят

На ней вероятно размещается подразделение размером с бригаду, оснащенное межконтинентальными баллистическими ракетами в количестве от 6 до 9, способными нести ядерные боеголовки, и мобильными пусковыми установками к ним.

Об этом говорится в отчете Центра стратегических и международных исследований.

— Эти ракеты представляют потенциальную ядерную угрозу для Восточной Азии и континентальной части Соединенных Штатов. По текущим оценкам, во время кризиса или войны эти пусковые установки и ракеты покинут базу, встретятся со специальными подразделениями, отвечающими за хранение и транспортировку боеголовок, и проведут операции по запуску с разбросанных заранее обследованных площадок, — отмечается в отчете.

Строительство базы началось примерно в 2004 году, и большинство объектов было построено и введено в эксплуатацию до 2014 года. Развитие комплекса продолжается.

Министерство обороны Южной Кореи заявило, что внимательно отслеживает ядерную и ракетную деятельность Северной Кореи, не предоставляя подробностей.

Ядерный арсенал Северной Кореи

Недавно обнаруженная ракетная база подчеркивает рост ядерной угрозы от КНДР. Она также демонстрирует, что ядерный арсенал Северной Кореи может быть больше, чем считалось ранее.

Расположение базы вблизи китайской границы дополнительно защищает ее от возможных атак, повышая геополитические риски как для Вашингтона, так и для Пекина.

Исходя из того, что строительство продолжается, а Северная Корея получила реальный боевой опыт в России, ядерные амбиции Ким Чен Ына растут. Сдерживать их становится все сложнее.

Раскрытие этой информации произошло через несколько дней после того, как Ким призвал к “быстрому расширению” ядерной программы страны, усиливая напряженность как раз в то время, когда США и Южная Корея начали совместные военные учения. Пхеньян рассматривает их как подготовку к войне.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын лично встречались трижды во время первого президентства американского президента. Однако эти контакты не смогли убедить Кима ограничить развитие его ядерной программы.

С тех пор Северная Корея отвергла идею новых переговоров с США и превратилась в ключевого союзника президента России Владимира Путина, поддерживая его войну против Украины.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.