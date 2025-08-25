Не учтены поправки: президент Польши наложил вето на закон о помощи украинцам

Главное Почему президент Польши считает, что выплаты 800+ должны получать не все украинцы.

Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на законопроект, касающийся продления действия механизмов поддержки граждан Украины, спасающихся от войны. Об этом сообщило издание Onet.

Об этом он заявил в понедельник, 25 августа, пояснив, что действующая редакция документа не учла поправок, вокруг которых продолжалась публичная дискуссия.

Причины вето

Навроцкий подчеркнул, что после 3,5 лет полномасштабной войны России против Украины стратегические интересы Польши остались неизменными, а Россия по-прежнему представляет наибольшую угрозу для безопасности. Впрочем, по его словам, изменилась финансовая ситуация государства и общественные настроения.

– Закон о помощи гражданам Украины, что я получил, не вносит поправок, вокруг которых велась публичная дискуссия. Я не изменю своего мнения и намерен выполнять свои обязательства. Считаю, что 800+ должны получать только те украинцы, которые принимают вызов работать в Польше, – цитирует президента Польши PAP.

Документ, который не подписал глава государства, предусматривал продление временной защиты для граждан Украины до 4 марта 2026 года. Он также уточнял условия получения помощи 800+, в частности расширял право на выплаты для детей, которые после окончания средней школы до 18 лет продолжают обучение в вузах или на профессиональных курсах.

Ранее депутаты от партии Право и справедливость предлагали связать выплаты украинцам с обязательным трудоустройством или ведением хозяйственной деятельности в Польше и ужесточить требования по приобретению гражданства. Однако эти предложения не были приняты, и именно это, по словам президента, стало одной из причин вето.

Новая инициатива Навроцкого

Глава государства сообщил, что подготовит собственный проект закона, где будут прописаны новые правила. Среди них:

продление срока получения польского гражданства с 3 до 10 лет;

повышение наказания за незаконное пересечение границы до 5 лет лишения свободы;

включение в законодательство положения “стоп бандеризм” с приравниванием символов ОУН-УПА к нацистским и коммунистическим. В июле предшественник Навроцкого Анджей Дуда подписал закон об установлении дня памяти Волынской трагедии.

Глава канцелярии президента Збигнев Богуцкий уточнил, что это решение не направлено против украинцев, которые легально работают, платят налоги или ведут бизнес.

По его словам, изменения должны обеспечить социальную справедливость и гарантировать, что поляки в своем государстве будут иметь приоритет.

