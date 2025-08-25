Россия стремится обновить ядерные возможности. Главной причиной для этого стали так называемые угрозы со стороны Запада.

Об этом сообщает Fox News.

Россия хочет обновить ядерную программу: что известно

Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии России Росатом Алексей Лихачев заявил, что текущая геополитическая ситуация — это “время колоссальных угроз существованию РФ”.

Поэтому, по его словам, гарантией суверенитета должен быть ядерный щит, который также является мечом.

При этом он не уточнил, какие именно обновления планируется внести в ядерную программу Щит.

Москва имеет почти 4 400 ядерных боеголовок, более 1 500 из которых стратегически развернуты, тогда как США имеют более 3 700 боеголовок, из которых 1 400 развернуты, сообщает Ассоциация контроля над вооружениями.

Напомним, что в 2023 году Россия вышла из последнего двустороннего договора с США по контролю над ядерным оружием, который действует до февраля 2026 года.

Тогда российский диктатор Владимир Путин назвал причиной якобы разработку новых видов ядерных боеприпасов Соединенными Штатами.

Стоит напомнить, что ранее The Telegraph писали, что США могут разгромить российскую армию без ядерного оружия и наземных войск в Украине.

Издание отметило, что война показала реальный уровень российских вооруженных сил, а так называемое супероружие Кремля оказалось неэффективным против западных технологий.

Гиперзвуковая ракета «Кинжал» неоднократно сбивалась системами Patriot, что продемонстрировало отсутствие у России современных технологий для противостояния высокоточному оружию НАТО.

