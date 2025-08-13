РФ готовится к испытаниям крылатой ракеты Буревестник с ядерным зарядом — Reuters

Главное Россия готовится к испытаниям ракеты Буревестни на фоне встречи Трампа и Путина.

Путин считает, что ракета недосягаема для ПВО.

Эксперты сомневаются, что ракета даст РФ какое-то преимущество.

Россия, вероятно, готовится к испытанию новой крылатой ракеты Буревестник с ядерной боеголовкой и ядерной установкой.

Об этом изданию Reuters заявили два американских исследователя и источник в западных структурах безопасности.

Ракеты Буревестник испытывают на полигоне Паньково

Испытания ракеты проходят на фоне подготовки президента РФ Владимира Путина к переговорам с президентом США Дональдом Трампом по поводу войны в Украине, которые должны состояться 15 августа.

Джеффри Льюис из калифорнийского Института международных исследований имени Мидлбери и Декер Ивлет из исследовательско-аналитической организации CNA, базирующейся в Вирджинии, пришли к такому выводу отдельно, изучив спутниковые снимки, сделанные в последние недели коммерческой компанией Planet Labs до вторника включительно.

Они отметили, что на фото видно масштабную активность на полигоне Паньково на архипелаге Новая Земля в Баренцевом море. Речь идет об увеличении количества персонала и техники, а также о наличии кораблей и самолетов, которые участвовали в предыдущих испытаниях ракеты 9М730 Буревестник.

— Мы видим всю активность на полигоне: огромные объемы поставок для обеспечения операций и движение в месте, где непосредственно запускают ракету, — сказал Льюис.

Источник в западных структурах безопасности, пожелавший остаться неназванным, подтвердил, что Россия готовится к испытанию Буревестника.

Льюис предположил, что испытания ракеты Буревестник могут состояться на этой неделе, что потенциально может омрачить саммит Путин-Трамп на Аляске.

В Белом доме не стали комментировать возможность испытания Буревестника по запросу издания. Пентагон, ЦРУ и Министерство обороны РФ также отказались от комментариев.

Что известно о ракете Буревестник

Путин называет это оружие “непобедимым” для современных и перспективных систем ПРО, с почти неограниченной дальностью полета и непредсказуемой траекторией. НАТО классифицирует ее как SSC-X-9 Skyfall.

По словам Льюиса, Ивлета и еще двух экспертов по контролю над вооружениями, разработка ракеты приобрела для Москвы большее значение после того, как Трамп в январе объявил о создании американского противоракетного щита Golden Dome.

Впрочем, многие эксперты сомневаются, что ракета способна гарантированно обходить системы ПРО и предоставит Москве принципиально новые возможности.

Исследователи отмечают, что подготовка к испытанию была запланирована задолго до объявления о встрече Трампа и Путина на прошлой неделе.

Однако, по их мнению, Путин мог бы остановить подготовительные работы, зная о наблюдении американских спутников, чтобы продемонстрировать готовность завершить войну в Украине и возобновить переговоры с США по контролю над вооружениями.

Последний договор между США и РФ об ограничении стратегических ядерных вооружений истекает 5 февраля.

— Иногда можно ускорить или отложить график по политическим соображениям, — пояснил бывший исполняющий обязанности заместителя госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями Том Кантримен.

По данным аналитической группы Nuclear Threat Initiative, Буревестник имеет неудачную историю испытаний — только два частичных успеха из 13 известных тестов.

