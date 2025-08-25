Росія планує оновити ядерну програму через “загрози існуванню” – Fox News

Росія прагне оновити ядерні можливості. Головною причиною для цього стали так звані загрози з боку Заходу.

Про це повідомляє Fox News.

Росія хоче оновити ядерну програму: що відомо

Генеральний директор державної корпорації з атомної енергії Росії Росатом Олексій Ліхачов заявив, що поточна геополітична ситуація – це “час колосальних загроз існуванню РФ”.

Тому, за його словами, гарантією суверенітету має бути ядерний щит, який також є мечем.

При цьому він не уточнив, які саме оновлення планується внести до ядерної програми Щит.

Москва утримує майже 4 400 ядерних боєголовок, понад 1 500 з яких стратегічно розгорнуті, тоді як США мають понад 3 700 боєголовок, з яких 1 400 розгорнуті, повідомляє Асоціація контролю над озброєннями.

Нагадаємо, що у 2023 році Росія вийшла з останнього двостороннього договору зі США щодо контролю над ядерною зброєю, який діє до лютого 2026 року.

Тоді російський диктатор Володимир Путін назвав причиною нібито розробку нових видів ядерних боєприпасів Сполученими Штатами.

Варто нагадати, що раніше The Telegraph писали, що США можуть розгромити російську армію без ядерної зброї та наземних військ в Україні.

Видання зазначило, що війна показала реальний рівень російських збройних сил, а так звана суперзброя Кремля виявилася неефективною проти західних технологій.

Гіперзвукову ракету Кинджал неодноразово збивали системи Patriot, що продемонструвало відсутність у Росії сучасних технологій для протистояння високоточній зброї НАТО.

