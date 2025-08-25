Трамп заявил, что США поддержат Европу в предоставлении гарантий безопасности Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет поддерживать страны Европы в предоставлении гарантий безопасности для Украины. Он считает, что у Соединенных Штатов “не будет из-за этого больших проблем”.

США будут поддерживать Европу в предоставлении гарантий безопасности Украине

— Во-первых, Европа предоставит им (Украине, — Ред.) значительные гарантии безопасности, и они должны это сделать, потому что они находятся рядом. Но мы будем вовлечены с точки зрения поддержки, мы будем помогать им. И я думаю, что если мы достигнем соглашения, а я думаю, что мы достигнем, но если мы достигнем соглашения, я не думаю, что у вас возникнут большие проблемы. Но мы будем поддерживать их, потому что я хочу перестать видеть, как убивают людей, — сказал президент во время пресс-конференции в Белом доме.

По словам Трампа, США уже не тратят деньги на поддержку Украины.

— Они (страны Европы, — Ред.) богатые страны, но они не платили, и мы больше не платим Украине никаких денег, — сказал президент США.

Напомним, Зеленский заявил, что после переговоров в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами началась работа над содержанием будущих гарантий безопасности для Украины.

По информации The Wall Street Journal, американский президент вместе с европейскими партнерами согласовали, что специальную рабочую группу возглавит госсекретарь США Марко Рубио.

В эту группу войдут советники по вопросам национальной безопасности и представители НАТО, которые должны подготовить проект гарантий безопасности для Украины.

Марко Рубио, со своей стороны, подтвердил европейским лидерам, что Соединенные Штаты готовы участвовать в гарантиях безопасности после завершения войны, однако подчеркнул, что главную роль в этом процессе должна играть Европа.

