Трамп заявив, що США підтримають Європу у наданні гарантій безпеки Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що буде підтримувати країни Європи у наданні гарантій безпеки для України. Він вважає, що Сполучені Штати “не будуть мати від цього великих проблем”.

– По-перше, Європа надасть їм (Україні, – Ред.) значні гарантії безпеки, і вони повинні це зробити, бо вони знаходяться поруч. Але ми будемо залучені з точки зору підтримки, ми будемо допомагати їм. І я думаю, що якщо ми досягнемо угоди, а я думаю, що ми досягнемо, але якщо ми досягнемо угоди, я не думаю, що у вас виникнуть великі проблеми. Але ми будемо підтримувати їх, бо я хочу перестати бачити, як вбивають людей, – сказав президент під час пресконференції у Білому домі.

Трамп додав, що Сполучені Штати вже не витрачають гроші на підтримку України.

– Вони (країни Європи, – Ред.) багаті країни, але вони не платили, і ми більше не платимо Україні жодних грошей, – сказав президент США.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що після переговорів у Вашингтоні з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами розпочалася робота над змістом майбутніх гарантій безпеки для України.

За інформацією The Wall Street Journal, американський президент разом із європейськими партнерами погодили, що спеціальну робочу групу очолить держсекретар США Марко Рубіо.

До цієї групи увійдуть радники з питань національної безпеки та представники НАТО, які мають підготувати проєкт гарантій безпеки для України.

Марко Рубіо, зі свого боку, підтвердив європейським лідерам, що Сполучені Штати готові брати участь у гарантіях безпеки після завершення війни, проте наголосив, що головну роль у цьому процесі повинна відігравати Європа.

