Соединенные Штаты больше не выделяют средства на военную поддержку Украины, а сосредоточились на продаже вооружений странам НАТО.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время заседания Кабинета министров в Белом доме.

США о помощи Украине

— Мы больше не участвуем в финансировании Украины, но мы пытаемся остановить войну и убийства. Мы продаем ракеты и военную технику союзникам по НАТО — на миллионы, а в перспективе и миллиарды долларов, — подчеркнул Трамп.

Он пояснил, что именно союзники теперь несут основную финансовую нагрузку, тогда как США выступают главным производителем и поставщиком оружия.

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— Мы пытаемся получить для них как можно больше. Они хотят американский продукт. Американская военная продукция является лучшей в мире. У них есть много вариантов, но именно ее они хотят получить. Поэтому заводы удваивают и утраивают производство, где они изготавливают Patriot и другое, можно сказать, оборонительные и наступательные вооружения, – добавил президент США.

Напомним, Вашингтон и НАТО запустили новый механизм помощи – Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Согласно этой схеме, американское вооружение для Украины оплачивается европейскими государствами.

Недавно было объявлено, что Германия профинансирует поставки на €500 млн. Участие в финансировании принимают и другие страны.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что благодаря инициативе PURL удалось привлечь $1,5 млрд, которые пойдут на закупку современного вооружения для Сил обороны.

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