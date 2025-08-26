Сполучені Штати більше не виділяють кошти на військову підтримку України, а зосередилися на продажі озброєнь країнам НАТО.

Про це заявив президент США Дональд Трамп під час засідання Кабінету міністрів у Білому домі.

США про допомогу Україні

– Ми більше не залучені до фінансування України, але ми намагаємося зупинити війну та вбивства. Ми продаємо ракети й військову техніку союзникам по НАТО – на мільйони, а в перспективі й мільярди доларів, – наголосив Трамп.

Він пояснив, що саме союзники тепер несуть основний фінансовий тягар, тоді як США виступають головним виробником і постачальником зброї.

– Ми намагаємося отримати для них якомога більше. Вони хочуть американський продукт. Американська військова продукція є найкращою у світі. У них є багато варіантів, але саме її вони хочуть отримати. Тому заводи подвоюють і потроюють виробництво, де вони виготовляють Patriot та інше, можна сказати, оборонне та наступальне озброєння, – додав президент США.

Нагадаємо, Вашингтон і НАТО запустили новий механізм допомоги – Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Згідно з цією схемою, американське озброєння для України оплачується європейськими державами.

Нещодавно було оголошено, що Німеччина профінансує поставки на €500 млн. Участь у фінансуванні беруть і інші країни.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що завдяки ініціативі PURL вдалося залучити $1,5 млрд, які підуть на закупівлю сучасного озброєння для Сил оборони.

