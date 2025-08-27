Российский диктатор Владимир Путин боится встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения условий прекращения войны.

Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни во время пресс-конференции.

Карни о переговорах Зеленский — Путин

— Президент Путин постоянно выдвигает условия и затягивает, поскольку боится этой встречи, — считает Карни.

В то же время Зеленский, по его словам, готов к встрече с Путиным на нейтральной территории.

Премьер Канады пояснил, что президент Украины не ожидает визита главы Кремля в Киев, но и сам не планирует отправляться в Москву для этой встречи, но его устраивает любое другое место.

Он подчеркнул, что союзникам важно продолжать поддерживать Украину, пока эта встреча не состоится.

Накануне президент США Дональд Трамп высмеял заявления российской стороны о якобы невозможности подписать мирное соглашение с Украиной из-за так называемой нелегитимности президента Владимира Зеленского, назвав это чушью.

