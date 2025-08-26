Заявления российской стороны о якобы невозможности подписать мирное соглашение с Украиной из-за так называемой нелегитимности президента Владимира Зеленского являются чушью.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время заседания Кабинета министров, которое стало самым длительным публичным мероприятием на должности главы государства за оба срока, ведь встреча длилась более трех часов.

Трамп о заявлениях России по мирному соглашению

— Неважно, что они говорят. Это все чушь, — утверждает президент США.

Однако Трамп подчеркнул, что якобы Зеленский тоже не совсем невинен. Он повторил свое заявление о том, что нужно два человека, чтобы танцевать танго.

В то же время Трамп заявил, что Украина рассчитывала на победу, однако ей трудно противостоять государству, которое в 15 раз больше.

По его мнению, бывший президент США Джо Байден не должен был допустить возникновения такой ситуации.

— Я хочу, чтобы это соглашение было завершено. У меня есть очень серьезный план, если придется его применить. Но мое главное желание — положить этому конец, — подчеркнул Трамп.

Как отметил американский президент, США могут применить только экономические санкции и подобное давление. По словам Дональда Трампа, он не хочет доводить эту ситуацию до начала мировой войны.

Источник : NBC News

