Російський диктатор Володимир Путін боїться зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським для обговорення умов припинення війни.

Про це завив премʼєр-міністр Канади Марк Карні під час пресконференції.

Карні про переговори Зеленський – Путін

– Президент Путін постійно висуває умови та затягує, оскільки боїться цієї зустрічі, – вважає Карні.

Водночас Зеленський, за його словами, готовий до зустрічі з Путіним на нейтральній території.

Премʼєр Канади пояснив, що президент України не очікує візиту очільника Кремля до Києва, але й сам не планує вирушати до Москви для цієї зустрічі, проте його влаштовує будь-яке інше місце.

Він наголосив, що союзникам важливо продовжувати підтримувати Україну поки ця зустріч не відбудеться.

Напередодні президент США Дональд Трамп висміяв заяви російської сторони про нібито неможливість підписати мирну угоду з Україною через так звану нелегітимність президента Володимира Зеленського, назвавши це нісенітницею.

Джерело : Укрінформ

