США стремятся достичь урегулирования войны России против Украины до конца года, а также рассчитывают на мир на Ближнем Востоке в тот же срок.

Об этом заявил специальный представитель президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф во время заседания Кабинета министров.

США об урегулировании войны РФ против Украины

По словам Уиткоффа, президент США Дональд Трамп за восемь месяцев завершил даже больше, чем семь конфликтов.

— Я слышу об этом, путешествуя по всему миру. В местах, где освобождают заложников, о вас говорят с глубоким уважением. Это действительно впечатляет, — утверждает спецпредставитель Трампа.

Уиткофф отметил, что во время пребывания в секторе Газа, куда США доставляли гуманитарную помощь, люди якобы аплодировали Трампу и держали плакаты в его честь.

По словам Уиткоффа, продолжаются обсуждения по расширению Авраамских соглашений. Речь идет о мирных соглашениях 2020 года между Израилем и арабскими странами (ОАЭ, Бахрейн, а позже Судан и Марокко), посредником в которых выступали США с целью нормализации отношений.

Принцип мир через силу работает, считает спецпредставитель Трампа. На этой неделе проводятся переговоры по всем трем конфликтам — Россия и Украина, Иран, Израиль и ХАМАС. Как отметил Уиткофф, ожидается, что они будут урегулированы до конца года.

Также Уиткофф уточнил, что считает Трампа достойным Нобелевской премии мира.

Источник: DRM News

