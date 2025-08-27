Во вторник, 26 августа, на территории Рязанской области РФ произошел мощный взрыв на магистральном нефтепроводе Рязань — Москва, в результате чего вспыхнул пожар.

Этот нефтепровод является одним из главных источников поставки нефтепродуктов в Москву. В настоящее время транспортировка остановлена на неопределенный срок.

Об этом агентствам Укринформ и Интерфакс-Украина сообщили источники в Главном управлении разведки.

Отмечается, что после мощного взрыва на магистральном нефтепроводе Рязань-Москва вспыхнул сильный пожар. Уже через несколько часов россияне стянули автомобили экстренных служб для ликвидации огня.

По словам местных жителей, в районе села Божатково железнодорожного района города Рязань находятся правоохранительные органы и ремонтные бригады, которые пытаются ликвидировать последствия взрыва и пожара.

С 2018 года магистраль Рязань-Москва перепрофилировали под поставки автомобильного бензина государственной компанией Транснефть, которая обеспечивает армию государства-агрессора.

По данным ГУР Минобороны, в результате происшествия транспортировка нефтепродуктов в Москву приостановлена на неопределенный срок, а представители Транснефти подсчитывают убытки.

