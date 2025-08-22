Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Когда будут выплаты ко Дню Независимости в 2025 году ветеранам и пенсионерам
Что происходит с мозгом после использования ChatGPT – исследование
Срочно
Взрывы в Мукачево: есть попадание по одному из предприятий города и пострадавшие
Таблица коэффициентов УЕФА: на каком месте Украина после третьего тура отбора
Забыли в принтере: на Аляске нашли документы с деталями саммита Трампа и Путина
Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.

Украинские дроны повторно атаковали нефтепровод Дружба в Унече

Атака дронів у Росії
Фото: Факти ICTV

Украинские дроны повторно атаковали нефтеперекачивающую станцию Унеча в Брянской области РФ, которая является частью системы нефтепровода Дружба.

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр) в Telegram.

Атака на нефтеперекачивающую станцию Унеча 22 августа: что известно

По словам Бровди, перекачивающую станцию обстреляли дроны 14 полка Сил беспилотных систем.

Сейчас смотрят

— Даешь ремонт за 48 часов, — написал он в своем сообщении, также обнародовав видео пожара после дронной атаки.

Атака на нефтепровод Дружба в Унече — подробности атаки 22 августа Фото 1

Унеча на карті

Отметим, что это уже вторая атака на этот стратегически важный объект в течение августа.

Предыдущая атака на нефтеперекачивающую станцию Унеча произошла ночью 13 августа.

Тогда дроны поразили линейную производственно-диспетчерскую станцию в селе Высокое Унечского района, что также вызвало пожар на предприятии.

Местные жители сообщали о мощных взрывах в районе ключевого узла магистрального нефтепровода Дружба, который транспортирует российскую нефть в страны Европы.

Читайте также
ВСУ поразили нефтеперекачивающую станцию Никольское нефтепровода Дружба
Росія шахедами точково атакує енергетичну інфраструктуру в регіонах для економії ракет, які накопичує на аеродромах стратегічної авіації.

Связанные темы:

Война в УкраиненефтьРосія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь