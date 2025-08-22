Украинские дроны повторно атаковали нефтепровод Дружба в Унече
Украинские дроны повторно атаковали нефтеперекачивающую станцию Унеча в Брянской области РФ, которая является частью системы нефтепровода Дружба.
Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр) в Telegram.
Атака на нефтеперекачивающую станцию Унеча 22 августа: что известно
По словам Бровди, перекачивающую станцию обстреляли дроны 14 полка Сил беспилотных систем.
— Даешь ремонт за 48 часов, — написал он в своем сообщении, также обнародовав видео пожара после дронной атаки.
Отметим, что это уже вторая атака на этот стратегически важный объект в течение августа.
Предыдущая атака на нефтеперекачивающую станцию Унеча произошла ночью 13 августа.
Тогда дроны поразили линейную производственно-диспетчерскую станцию в селе Высокое Унечского района, что также вызвало пожар на предприятии.
Местные жители сообщали о мощных взрывах в районе ключевого узла магистрального нефтепровода Дружба, который транспортирует российскую нефть в страны Европы.