Украинские дроны повторно атаковали нефтепровод Дружба в Унече

Украинские дроны повторно атаковали нефтеперекачивающую станцию Унеча в Брянской области РФ, которая является частью системы нефтепровода Дружба.

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр) в Telegram.

Атака на нефтеперекачивающую станцию Унеча 22 августа: что известно

По словам Бровди, перекачивающую станцию обстреляли дроны 14 полка Сил беспилотных систем.

Сейчас смотрят

— Даешь ремонт за 48 часов, — написал он в своем сообщении, также обнародовав видео пожара после дронной атаки.

Отметим, что это уже вторая атака на этот стратегически важный объект в течение августа.

Предыдущая атака на нефтеперекачивающую станцию Унеча произошла ночью 13 августа.

Тогда дроны поразили линейную производственно-диспетчерскую станцию в селе Высокое Унечского района, что также вызвало пожар на предприятии.

Местные жители сообщали о мощных взрывах в районе ключевого узла магистрального нефтепровода Дружба, который транспортирует российскую нефть в страны Европы.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.