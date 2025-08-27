У Росії вибухнув нафтопровід, який постачав нафтопродукти до Москви – джерела
У вівторок, 26 серпня, на території Рязанської області РФ стався потужний вибух на магістральному нафтопроводі Рязань – Москва, внаслідок чого спалахнула пожежа.
Цей нафтопровід є одним з головних джерел постачання нафтопродуктів до Москви. Наразі транспортування зупинене на невизначений термін.
У Росії вибухнув нафтопровід Рязань – Москва
Про це агентствам Укрінформ та Інтерфакс-Україна повідомили джерела в Головному управлінні розвідки.
Зазначається, що після потужного вибуху на магістральному нафтопроводі Рязань-Москва спалахнула сильна пожежа. Вже за кілька годин росіяни стягнули автомобілі екстрених служб для ліквідації вогню.
За словами місцевих мешканців, у районі села Божатково залізничного району міста Рязань перебувають правоохоронні органи та ремонтні бригади, які намагаються ліквідувати наслідки вибуху та пожежі.
З 2018 року магістраль Рязань-Москва перепрофілювали під постачання автомобільного бензину державною компанією Транснєфть, яка забезпечує армію держави-агресора.
За даними ГУР Міноборони, внаслідок події транспортування нафтопродуктів до Москви зупинене на невизначений термін, а представники Транснєфті підраховують збитки.