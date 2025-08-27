На этой неделе состоится встреча украинской делегации со специальным посланником президента Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Нью-Йорке. Стороны планируют обсудить гарантии безопасности для Украины.

Об этом сообщает Вloomberg.

Кто войдет в украинскую делегацию

Источники издания отметили, что на встрече с Уиткоффом Украину будут представлять глава Офиса президента Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

Предварительно известно, что стороны будут обсуждать гарантии безопасности для Украины и организацию личной встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Ранее специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что на этой неделе встретится с представителями Украины в Нью-Йорке, назвав это важным сигналом.

По его словам, Вашингтон продолжает переговоры с Москвой, поскольку США стремятся положить конец этой войне.

Напомним, Зеленский анонсировал подготовку к новым контактам с союзниками.

По словам президента Украины, ожидается, что следующие несколько недель будут активными в сотрудничестве со странами-партнерами.

По мнению Зеленского, РФ продолжает посылать сигналы об уклонении от реальных переговоров.

