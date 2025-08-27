Цього тижня пройде зустріч української делегації із спеціальним посланцем президента Дональда Трампа Стівом Віткоффом у Нью-Йорку. Сторони планують обговорити гарантії безпеки для України.

Про це повідомляє Вloomberg.

Хто ввійде до української делегації

Джерела видання зазначили, що на зустрічі із Віткоффом Україну представлятиме очільник Офісу президента Андрій Єрмак та секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров.

Попередньо відомо, що сторони будуть обговорювати гарантії безпеки для України та організацію особистої зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Раніше спеціальний посланець президента США Стів Віткофф заявив, що цього тижня зустрінеться з представниками України в Нью-Йорку, назвавши це важливим сигналом.

За його словами, Вашингтон продовжує переговори з Москвою, оскільки США прагнуть покласти край цій війні.

Нагадаємо, Зеленський анонсував підготовку до нових контактів із союзниками.

За словами президента України, очікується, що наступні кілька тижнів будуть активними у співпраці з країнами-партнерами.

На думку Зеленського, РФ продовжує надсилати сигнали про ухилення від реальних перемовин.

