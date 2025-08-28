Российские спецслужбы системно используют Балканы для проведения операций против евроатлантической интеграции. Дестабилизация в регионе – одна из долгосрочных стратегий Кремля для ослабления единства Запада и отвлечения внимания от российской угрозы.

Об этом заявляют в Центре противодействия дезинформации при СНБО, комментируя недавние слова главы МИД Северной Македонии Зорана Димитровски о том, что РФ может использовать нерешенные конфликтные вопросы на Балканах для провоцирования нового кризиса в регионе.

Зачем России дестабилизация балканских стран

В ЦПД говорят, что для этого РФ использует давно известные инструменты: пророссийских политиков и партии, православную церковь, СМИ и так называемые гуманитарные центры, которые на самом деле являются очагами российского влияния.

Сейчас смотрят

— Гибридная война России на Балканах включает дезинформационные кампании, которые ведутся на местных языках через СМИ и TG-каналы. Также Кремль использует в качестве факторов дестабилизации сепаратистские настроения и экономическое давление через компании с российским капиталом, работающие в регионе, — говорится в сообщении.

Таким образом Москва стремится подорвать доверие к государственным институтам на Балканах и удерживать регион в состоянии нестабильности, “чтобы иметь рычаг давления на ЕС и НАТО и одновременно отвлекать ресурсы Запада от помощи Украине”, объясняют в ЦПД.

Еще в октябре прошлого года президент Владимир Зеленский говорил, что в случае победы в Украине Россия может продолжить дестабилизацию не только в странах Балтии, но и в государствах Балкан.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.