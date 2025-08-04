РФ эффективна в гибридной войне, а ее спецслужбы активнее советских — Павел

Президент Чехии Петр Павел заявил, что он обеспокоен гибридной активностью России на территории Европы, в частности в самой Чехии.

По его мнению, РФ демонстрирует высокую эффективность в шпионской и гибридной деятельности.

Гибридная война РФ в Европе

— Мы обычно называем это гибридной войной. И Россия достаточно эффективна в этой гибридной деятельности в Европе. И они очень активны во всех европейских странах, включая Чешскую Республику, — сказал Павел в интервью BBC.

Как отметил президент, Москва активно вкладывает ресурсы в медиаплатформы и социальные сети, и последствия такой информационной экспансии уже стали заметны — в частности, на выборах в Румынии и в других европейских государствах.

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— Это презентация статей, это влияние на некоторых политиков, это поддержка некоторых политических партий. Они злоупотребляют открытостью демократий, демократической системы. Они злоупотребляют доступом к СМИ. Они злоупотребляют новыми технологиями, искусственным интеллектом и создают виртуальную реальность в социальных сетях, которая почти выглядит как настоящие человеческие существа, но на самом деле это фальшивые аккаунты, которыми управляет искусственный интеллект, — отметил Павел.

После того, как Россия проиграла Западу в гонке вооружений, она выбрала другую стратегию — ослабление противника, подчеркнул глава Чехии.

— Это то, что они делают через шпионаж, через саботаж, через подрывную деятельность, через кибератаки, через психологические или информационные операции или дезинформационные кампании. Это то, что они делают очень скоординированно, — подчеркнул Павел.

Он добавил, что как во времена Советского Союза, так и сейчас российское государство демонстрирует высокую эффективность в сфере разведки.

— Поэтому я думаю, что они точно не уменьшили свою деятельность в этих сферах, а наоборот, они ее усилили, — констатировал он.

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