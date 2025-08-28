Російські спецслужби системно використовують Балкани для проведення операцій проти євроатлантичної інтеграції. Дестабілізація в регіоні — одна із довгострокових стратегій Кремля для послаблення єдності Заходу та відволікання уваги від російської загрози.

Про це заявляють у Центрі протидії дезінформації при РНБО, коментуючи нещодавні слова глави МЗС Північної Македонії Зорана Дімітровскі про те, що РФ може використати невирішені конфліктні питання на Балканах для провокування нової кризи в регіоні.

Навіщо Росії дестабілізація балканських країн

У ЦПД кажуть, що для цього РФ використовує давно відомі інструменти: проросійських політиків та партії, православну церкву, ЗМІ і так звані гуманітарні центри, які насправді є осередками російського впливу.

Зараз дивляться

– Гібридна війна Росії на Балканах включає дезінформаційні кампанії, які ведуться місцевими мовами через медіа й TG-канали. Також Кремль використовує як фактори дестабілізації сепаратистські настрої та економічний тиск через компанії з російським капіталом, що працюють у регіоні, – йдеться в повідомленні.

Таким чином Москва прагне підірвати довіру до державних інституцій на Балканах та утримувати регіон у стані нестабільності, “щоби мати важіль тиску на ЄС і НАТО й одночасно відволікати ресурси Заходу від допомоги Україні”, пояснюють у ЦПД.

Ще в жовтні минулого року президент Володимир Зеленський говорив, що у разі перемоги в Україні, Росія може продовжити дестабілізацію не тільки у країнах Балтії, а й у державах Балкан.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.