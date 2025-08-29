Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Франції Еммануель Макрон закликали запровадити вторинні санкції, спрямовані на підрив воєнної машини Росії.

Про це пише Bloomberg з посиланням на спільну заяву, оприлюднену у п’ятницю після зустрічі членів урядів Німеччини та Франції.

Макрон та Мерц закликають посилити санкції проти РФ

Щоб завадити Москві отримувати доходи від продажу нафти, дві найбільші економіки Європи, Франція та Німеччина, наполягатимуть на заходах, спрямованих проти “компаній із третіх країн, які підтримують війну Росії”.

– Ми продовжимо наполягати на запровадженні додаткових санкцій власними силами, і ми до цього готові, а також очікуємо цього від США, щоб змусити Росію повернутися за стіл переговорів, – заявив Макрон під час спільної з Мерцом пресконференції.

Лідери Франції та Німеччини планують переговорити з Трампом на вихідних. Ймовірно, це будуть окремі розмови.

Останній двотижневий дедлайн, встановлений Трампом, добігає кінця, але чітких результатів у досягненні мирної угоди немає.

Натомість цього тижня Кремль завдав одного з наймасштабніших за рік ударів дронами та ракетами по Києву, внаслідок якого загинули 25 людей.

Хоча Європа прагне посилити тиск на російського диктатора, їй потрібна підтримка США, особливо у сфері санкцій, щоб змусити Путіна зробити кроки до припинення війни, заявив на умовах анонімності європейський посадовець.

Франція та Німеччина домовилися активізувати співпрацю в межах Європейського Союзу та з партнерами Великої сімки, щоб “далі розширювати й розвивати ефективні та надійні санкції”.

Як підкреслюється у заяві, мета полягає в тому, щоб “здійснити максимальний тиск на Росію”.

– У США зараз обговорюють додаткові мита. Я був би дуже радий, якби американський уряд ухвалив рішення застосувати їх щодо тих держав, чиї закупівлі нафти й газу фінансують значну частину російської воєнної економіки, – зазначив Мерц.

ЄС обговорює вторинні санкції проти Росії

ЄС розпочав обговорення вторинних санкцій, спрямованих проти енергетичного сектору Росії. Ці заходи мають запобігти допомозі третіх країн Кремлю в обході вже чинних обмежень.

Також плануються нові кроки щодо нафтогазової та фінансової сфер Росії.

Ініціатива з розширення санкцій з’явилася на тлі зростаючого невдоволення європейських лідерів небажанням президента США відкрито протистояти Володимиру Путіну через його війну проти України.

Союзники Києва сподіваються, що такий крок зможе підштовхнути Трампа реалізувати його власні погрози розширити санкції проти Кремля.

– Ми працюємо над наступним пакетом, на столі є кілька варіантів, – сказала журналістам у Копенгагені керівниця зовнішньої політики ЄС Кая Каллас під час неформальної зустрічі міністрів оборони. – Звісно, найбільш болючими для них будуть будь-які санкції в енергетиці та вторинні санкції.

ЄС у 2023 році ухвалив так званий інструмент протидії обходу санкцій, однак поки що його не застосовував.

Цей механізм забороняє експорт, постачання чи передачу певних товарів до третіх країн, які можуть допомагати у обході обмежень.

