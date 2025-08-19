Гарантии безопасности для Украины: Макрон назвал следующие 15 дней “критически важными”

Следующие две недели будут критически важными для определения гарантий безопасности Украины.

Макрон о гарантиях безопасности для Украины

Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, есть работа, которую нужно выполнить заранее в отношении гарантий безопасности.

— Следующие 15 дней являются для нас критически важными, чтобы завершить работу с американцами и придать этим гарантиям безопасности реальное содержание, — утверждает он.

Макрон отметил, что британские, французские, немецкие, турецкие и другие силы готовы проводить операции для обеспечения безопасности в воздухе, на море и на суше, однако не на фронте, и с целью предотвращения провокаций.

Сейчас смотрят

Президент Франции подчеркнул, что Россия является дестабилизирующей силой и хищником у дверей Европы.

Макрон предложил Женеву как потенциальное место проведения переговоров из-за ее истории как нейтрального места, комментируя возможность встречи президента США Дональда Трампа, российского диктатора Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

По мнению президента Франции, готовность или отказ Путина принять участие в трехсторонней встрече с Зеленским и Трампом поможет прийти к выводу, насколько серьезно глава Кремля настроен на заключение мира.

Источник : Politico

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.