Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що відмова Володимира Путіна від зустрічі з Володимиром Зеленським, яка була узгоджена, означатиме, що він обіграв Дональда Трампа.

Про це Макрон заявив на 25-й Франко-німецький раді міністрів, участь в якій взяв також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, пише The Guardian.

Макрон прокоментував переговори з Путіним

– Справедливий і тривалий мир можливий лише тоді, коли Україна отримає надійні гарантії безпеки, – наголосив Макрон.

Разом з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом вони сподіваються на просування вперед у дво- чи тристоронньому форматі переговорів із Путіним щодо завершення війни, відповідно до домовленостей із президентом США Дональдом Трампом.

Французький лідер попередив: якщо Кремль не дотримається дедлайну в понеділок, це означатиме чергову спробу Путіна обіграти Трампа.

Така ситуація, за словами Макрона, не може залишитися без відповіді та має стати підставою для нових санкцій.

Він додав, що вони разом із Шольцом готові провести розмову з Трампом найближчими вихідними.

Співпраця Франції та Німеччини

Французький лідер також наголосив на необхідності тіснішої співпраці Франції та Німеччини в галузях промислової та цифрової політики.

За його словами, це дозволить підвищити цифровий суверенітет і конкурентоспроможність у сфері передових технологій.

Макрон наголосив на необхідності зберегти законодавство ЄС у цифровій сфері.

Це можна розцінювати як непряму відповідь на неодноразові заяви Дональда Трампа, який критикував правила Євросоюзу, вважаючи їх дискримінаційними щодо американських технологій.

Франція та Німеччина також планують поглиблювати співпрацю в інших напрямах, зокрема у сфері майбутнього автомобільної промисловості, сталеливарної галузі, кліматичної політики та питань міграції.

Системи ППО для України

Франція та Німеччина оголосили про нові системи ППО для України та тіснішу безпекову співпрацю.

У спільній заяві за підсумками зустрічі зазначено, що Париж і Берлін розпочнуть “стратегічний діалог” щодо ядерного стримування та ширшої координації політики у сфері безпеки.

Документ також містить зобов’язання надати Україні більше систем протиповітряної оборони.

– Попри активні міжнародні дипломатичні зусилля, Росія не демонструє жодного наміру припинити свою агресивну війну проти України, – наголошується у заяві.

