Расследование в отношении ракеты Фламинго не ведется – НАБУ
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) не проводят расследование в отношении компании Fire Point, занимающейся производством дальнобойных беспилотников и крылатых ракет Фламинго.
НАБУ сделало заявление о расследовании в отношении ракеты Фламинго
— В ответ на многочисленные запросы СМИ сообщаем, что НАБУ и САП не проводят расследование в отношении упомянутой в СМИ ракеты Фламинго, — говорится в сообщении.
Издание Kyiv Independent писало, что производителя ракеты компанию Fire Point подозревают в коррупционных действиях и что НАБУ якобы начало проверку.
Fire Point в последние недели активно продвигала свои ударные дроны FP-1 и крылатую ракету Фламинго в западных СМИ.
Президент Владимир Зеленский в публичных выступлениях назвал Фламинго самой успешной украинской ракетой.
В Fire Point подтвердили факт проведения расследования, однако опровергли обвинения и заявили, что они основаны на слухах, распространенных конкурентами.
В компании также подчеркнули, что проверка является частью более широкого процесса контроля системы оборонных закупок в Украине.
Народный депутат Ярослав Железняк из фракции Голос уточнил, что расследование касается только дронов, а к ракете Фламинго у детективов вопросов нет.
— По моей информации, расследования НАБУ по ракетам нет. Об этом и первоисточник (KyivIndependent) не писал. Почему-то новость все воспринимают неправильно. Слышал, что есть вопросы к дронам, — отметил он.
