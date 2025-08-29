Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) не проводят расследование в отношении компании Fire Point, занимающейся производством дальнобойных беспилотников и крылатых ракет Фламинго.

НАБУ сделало заявление о расследовании в отношении ракеты Фламинго

— В ответ на многочисленные запросы СМИ сообщаем, что НАБУ и САП не проводят расследование в отношении упомянутой в СМИ ракеты Фламинго, — говорится в сообщении.

Издание Kyiv Independent писало, что производителя ракеты компанию Fire Point подозревают в коррупционных действиях и что НАБУ якобы начало проверку.

Fire Point в последние недели активно продвигала свои ударные дроны FP-1 и крылатую ракету Фламинго в западных СМИ.

Президент Владимир Зеленский в публичных выступлениях назвал Фламинго самой успешной украинской ракетой.

В Fire Point подтвердили факт проведения расследования, однако опровергли обвинения и заявили, что они основаны на слухах, распространенных конкурентами.

В компании также подчеркнули, что проверка является частью более широкого процесса контроля системы оборонных закупок в Украине.

Народный депутат Ярослав Железняк из фракции Голос уточнил, что расследование касается только дронов, а к ракете Фламинго у детективов вопросов нет.

— По моей информации, расследования НАБУ по ракетам нет. Об этом и первоисточник (KyivIndependent) не писал. Почему-то новость все воспринимают неправильно. Слышал, что есть вопросы к дронам, — отметил он.

