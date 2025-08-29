Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) не проводять розслідування стосовно компанії Fire Point, що займається виробництвом далекобійних безпілотників і крилатих ракет Фламінго.

НАБУ зробило заяву про розслідування щодо ракети Фламінго

– У відповідь на численні запити медіа повідомляємо, що НАБУ та САП не здійснюють розслідування щодо згаданої у медіа ракети Фламінго, – йдеться у повідомленні.

Видання Kyiv Independent писало, що виробника ракети компанію Fire Point підозрюють у корупційних діях і що НАБУ нібито розпочало перевірку.

Fire Point останніми тижнями активно просувала свої ударні дрони FP-1 та крилату ракету Фламінго у західних медіа.

Президент Володимир Зеленський у публічних виступах назвав Фламінго найуспішнішою українською ракетою.

У Fire Point підтвердили факт проведення розслідування, проте заперечили звинувачення та заявили, що вони ґрунтуються на чутках, поширених конкурентами.

У компанії також наголосили, що перевірка є частиною ширшого процесу контролю системи оборонних закупівель в Україні.

Народний депутат Ярослав Железняк із фракції Голос зазначив, що розслідування стосується лише дронів, а до ракети Фламінго у детективів запитань немає.

