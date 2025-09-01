Российская металлургия переживает самый большой кризис за 3,5 года войны — ЦПД
Российская металлургическая промышленность переживает самый глубокий кризис с начала полномасштабного нападения на Украину — в июле 2025 года производство упало на 10,2%.
Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО.
Металлургический кризис в России
По данным Росстата, в июле производство металлургической продукции в России упало на 10,2% год к году — это худший показатель как минимум за 3,5 года.
Известно, что крупнейший в России завод — Магнитогорский металлургический комбинат — сократил выпуск стали на 18%; Мечел — российская горнодобывающая и металлургическая компания сократила продажи на 11%; Трубная металлургическая компания за год потеряла до 22% продаж.
Сейчас предприятия сообщают о миллиардных убытках.
— Причины падения очевидны: санкции, потеря внешних рынков, резкое падение внутреннего спроса на металл в строительстве и машиностроении, а также жесткая политика российского центробанка, сдерживающая инвестиции, — объясняют в ЦПД.
Поэтому затяжная война, которую начала Россия, разрушает промышленный каркас страны.
Падение металлургического производства — это не только проблемы для власть имущих, которым принадлежат заводы. Это риск массовых сокращений работников, остановка заводов и дальнейшее экономическое падение в регионах, которые критически зависят от металлургии.