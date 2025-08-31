Российское издательство Просвещение, которое печатает государственные учебники, включило в календарь образовательных событий день “воссоединения с РФ” оккупированных украинских территорий — 30 сентября.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Новые пропагандистские дни

Так, в календарь попал День работника органов безопасности (20 декабря) и к нему разработали ряд идеологически ориентированных мероприятий. Российским педагогам рекомендуют этот день отмечать в школах.

Среди рекомендованных “праздников” есть и День чекиста, “День воссоединения с РФ” оккупированных украинских территорий (30 сентября), а также юбилей пропагандиста и режиссера Никиты Михалкова (21 октября 2025 года).

Ранее правительство Российской Федерации утвердило 37 песен, рекомендованных учебным заведениям для так называемого духовно-нравственного воспитания учащихся: в него вошли произведения современных российских исполнителей, которые романтизируют войну против Украины и прославляют российских военных – военных преступников.

Как отмечают в ЦПД, Россия прилагает все усилия, чтобы от дошкольных до высших учебных заведений воспитывать детей лояльными к власти и готовыми воевать. Кремль милитаризирует и жестко контролирует все аспекты образования в РФ.

Ранее сообщалось, что Россия намерена выйти из Европейской конвенции о предотвращении пыток. Министерство иностранных дел Украины считает, что такое решение является фактическим признанием в преступлении.

С 1 сентября в России национальный мессенджер Max станет обязательным для смартфонов и планшетов.

