Російська металургійна промисловість переживає найглибшу кризу з початку повномасштабного нападу на Україну – у липні 2025 року виробництво впало на 10,2%.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО.

Металургійна криза у Росії

За даними Росстату, у липні виробництво металургійної продукції у Росії впало на 10,2% рік до року — це найгірший показник щонайменше за 3,5 роки.

Зараз дивляться

Відомо, що найбільший у Росії завод — Магнітогорський металургійний комбінат — скоротив випуск сталі на 18%; Мечел — російська гірничодобувна і металургійна компанія зменшила продажі на 11%; Трубна металургійна компанія за рік втратила до 22% продажів.

Наразі підприємства звітують про мільярдні збитки.

— Причини падіння очевидні: санкції, втрата зовнішніх ринків, різке падіння внутрішнього попиту на метал у будівництві та машинобудуванні, а також жорстка політика російського центробанку, що стримує інвестиції, — пояснюють у ЦПД.

Тож затяжна війна, яку розпочала Росія, руйнує промисловий каркас країни.

Падіння металургійного виробництва — це не лише проблеми для можновладців, яким належать заводи. Це ризик масових скорочень працівників, зупинка заводів і подальшого економічного падіння в регіонах, які критично залежать від металургії.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.