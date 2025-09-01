В России будут блокировать чайлдфри-контент как запрещенную информацию. В то же время материалы о монашестве под это ограничение не подпадут.

Об этом пишет издание Deutsche Welle.

В РФ будут блокировать материалы о чайлдфри

В России с 1 сентября начнут блокировать материалы, которые признают “пропагандой отказа от рождения детей”.

В приказе Роскомнадзора говорится, что под запрет попадут публикации, которые убеждают в отказе от рождения детей, оправдывают такое решение или создают “негативный образ” беременности, материнства и отцовства.

В то же время информация “о монашестве и монашеском образе жизни” блокироваться не будет. Также не будут запрещать материалы научно-медицинского характера.

Согласно приказу, интернет-платформы должны мониторить контент на эту тему, так же как уже должны контролировать материалы, связанные с ЛГБТ, изменением пола и рекламой VPN.

В конце 2024 года российский диктатор Владимир Путин подписал закон о запрете так называемой пропаганды чайлдфри.

В России запрещено распространять в сети, кино, СМИ и рекламе информацию, которая “делает привлекательной идею сознательного отказа от рождения детей”. За нарушение запрета предусмотрено административное наказание.

