У Росії блокуватимуть чайлдфрі-контент як заборонену інформацію. Водночас матеріали про чернецтво під це обмеження не підпадуть.

Про це пише видання Deutsche Welle.

У РФ блокуватимуть матеріали про чайлдфрі

У Росії з 1 вересня почнуть блокувати матеріали, які визнають “пропагандою відмови від народження дітей”.

У наказі Роскомнадзора йдеться, що під заборону потраплятимуть публікації, які переконують у відмові від народження дітей, виправдовують таке рішення або створюють “негативний образ” вагітності, материнства й батьківства.

Водночас інформацію “про чернецтво і чернечий спосіб життя” не блокуватимуть. Також не заборонятимуть матеріали науково-медичного характеру.

Згідно з наказом, інтернет-платформи повинні моніторити контент на цю тему, так само як вже повинні контролювати матеріали, пов’язані з ЛГБТ, зміною статі та рекламою VPN.

Наприкінці 2024 року російський диктатор Володимир Путін підписав закон про заборону так званої пропаганди чайлдфрі.

У Росії заборонено поширювати у мережі, кіно, ЗМІ та рекламі інформацію, що “робить привабливою ідею свідомої відмови від народження дітей”. За порушення заборони передбачається адміністративне покарання.

