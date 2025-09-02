Люксембург планирует внести свой вклад в новое соглашение под руководством НАТО, в рамках которого европейские страны будут платить за поставки американского оружия в Украину.

Об этом заявил премьер-министр Люксембурга Люк Фриден, сообщает Euractiv.

Люксембург о поставках оружия для Украины

Как заявил представитель НАТО в комментарии журналистам, в сентябре ожидается новая волна обещаний от европейских стран Организации Североатлантического договора о закупке американской военной техники для Украины в рамках инициативы Prioritised Ukraine Requirements List (PURL).

Премьер-министр Фриден заявил, что Люксембург, самый маленький член НАТО, решил принять участие в механизме PURL. В результате количество стран, официально участвующих в PURL, возросло до девяти.

Инициатива PURL предусматривает поставку военной техники США на $500 млн (примерно €428 млн), где особое значение имеют дорогостоящие и труднозаменимые системы противовоздушной обороны Patriot.

Фриден высказал предположение, что Люксембург не будет финансировать самостоятельно весь пакет на $500 млн, а будет привлекать партнеров. При этом он не уточнил, какую сумму страна готова выделить.

— Мы будем финансировать пакет уже имеющихся и в значительной степени американских вооружений вместе с другими странами, которые еще предстоит определить и которые мы предоставим Украине, — объяснил премьер Люксембурга.

