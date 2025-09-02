Люксембург планує зробити свій внесок у нову угоду під керівництвом НАТО, в рамках якої європейські країни платитимуть за постачання американської зброї в Україну.

Про це заявив прем’єр-міністр Люксембургу Люк Фріден, повідомляє Euractiv.

Люксембург про постачання зброї для України

Як заявив представник НАТО у коментарі журналістам, у вересні очікується нова хвиля обіцянок від європейських країн Організації Північноатлантичного договору про закупівлю американської військової техніки для України в рамках ініціативи Prioritised Ukraine Requirements List (PURL).

Зараз дивляться

Прем’єр-міністр Фріден заявив, що Люксембург, найменший член НАТО, вирішив взяти участь у механізмі PURL. Внаслідок цього кількість країн, які офіційно беруть участь у PURL, зросла до дев’яти.

Ініціатива PURL передбачає постачання військової техніки США на $500 млн (приблизно €428 млн), де особливе значення мають вартісні та важкозамінні системи протиповітряної оборони Patriot.

Фріден висловив припущення, що Люксембург не фінансуватиме самостійно весь пакет на $500 млн, а залучатиме партнерів. При цьому він не уточнив, яку суму країна готова виділити.

– Ми фінансуватимемо пакет вже наявних і значною мірою американських озброєнь разом з іншими країнами, які ще маємо визначити та які надамо Україні, – пояснив прем’єр Люксембургу.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.