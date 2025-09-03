Президент США Дональд Трамп обратился с посланием к лидеру Китая Си Цзиньпину в день масштабного военного парада в Пекине.

В частности, глава Соединенных Штатов призвал Си Цзиньпина почтить память американских военных, которые помогли китайскому народу одержать победу.

Об этом он написал на официальной странице в собственной соцсети Truth Social.

Обращение Трампа к лидеру Китая

— Главный вопрос, требующий ответа, заключается в том, вспомнит ли президент Китая Си Цзиньпин об огромной поддержке и пролитой крови, которые Соединенные Штаты Америки оказали Китаю, чтобы помочь ему обрести свободу от очень недружественного иностранного захватчика, — написал глава Белого дома.

Он подчеркнул, что многие американцы погибли в борьбе Китая за победу и славу.

— Я надеюсь, что они по праву будут почтены за их храбрость и самопожертвование. Пусть президент Си и замечательный китайский народ проведут хороший и незабываемый день празднования, — отметил Трамп.

Кроме того, президент США передал «самые теплые приветствия Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, которые замышляют заговор против Соединенных Штатов Америки».

Стоит отметить, что на параде в Пекине, среди прочего, были показаны системы лазерного вооружения, межконтинентальные баллистические ракеты и стратегические ракеты воздушного базирования.

