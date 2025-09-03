Трамп через Сі Цзіньпіна передав “вітання” Путіну та Кім Чен Ину
Президент США Дональд Трамп звернувся з посланням до лідера Китаю Сі Цзіньпіна у день масштабного військового параду в Пекіні.
Зокрема, очільник Сполучених Штатів закликав Сі Цзіньпіна вшанувати пам’ять американських військових, які допомогли китайському народу вибороти перемогу.
Про це він написав на офіційній сторінці у власній соцмережі Truth Social.
Звернення Трампа до лідера Китаю
— Головне питання, яке потребує відповіді, полягає в тому, чи згадає президент Китаю Сі Цзіньпін про величезну підтримку разом з пролитою кров’ю, які Сполучені Штати Америки надали Китаю, щоби допомогти йому здобути свободу від дуже недружнього іноземного загарбника, – написав глава Білого дому.
Він наголосив, що багато американців загинули в боротьбі Китаю за перемогу та славу.
— Я сподіваюся, що вони по праву будуть вшановані за їхню хоробрість та самопожертву. Нехай президент Сі та чудовий китайський народ проведуть гарний і незабутній день святкування, – зазначив Трамп.
Крім того, президент США передав “найтепліші вітання Володимиру Путіну та Кім Чен Ину, які мізкують про змову проти Сполучених Штатів Америки”.
Варто зазначити, що на параді в Пекіні, серед іншого, були показані системи лазерного озброєння, міжконтинентальні балістичні ракети та стратегічні ракети повітряного базування.