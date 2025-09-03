Президент США Дональд Трамп звернувся з посланням до лідера Китаю Сі Цзіньпіна у день масштабного військового параду в Пекіні.

Зокрема, очільник Сполучених Штатів закликав Сі Цзіньпіна вшанувати пам’ять американських військових, які допомогли китайському народу вибороти перемогу.

Про це він написав на офіційній сторінці у власній соцмережі Truth Social.

Звернення Трампа до лідера Китаю

— Головне питання, яке потребує відповіді, полягає в тому, чи згадає президент Китаю Сі Цзіньпін про величезну підтримку разом з пролитою кров’ю, які Сполучені Штати Америки надали Китаю, щоби допомогти йому здобути свободу від дуже недружнього іноземного загарбника, – написав глава Білого дому.

Він наголосив, що багато американців загинули в боротьбі Китаю за перемогу та славу.

— Я сподіваюся, що вони по праву будуть вшановані за їхню хоробрість та самопожертву. Нехай президент Сі та чудовий китайський народ проведуть гарний і незабутній день святкування, – зазначив Трамп.

Крім того, президент США передав “найтепліші вітання Володимиру Путіну та Кім Чен Ину, які мізкують про змову проти Сполучених Штатів Америки”.

Варто зазначити, що на параді в Пекіні, серед іншого, були показані системи лазерного озброєння, міжконтинентальні балістичні ракети та стратегічні ракети повітряного базування.

