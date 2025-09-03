Зеленский анонсировал разговор с Трампом в ближайшее время
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал разговор с президентом США Дональдом Трампом.
Об этом украинский лидер сообщил во время пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.
Зеленский поговорит с Трампом: что известно
По словам Зеленского, разговор состоится сегодня или в ближайшие дни.
Также президент подчеркнул, что США получили от Украины четкие сигналы об усилении давления на Россию.
— Когда мы говорим, если не будет этой встречи (между лидерами Украины и РФ, — Ред.), то тогда дайте поддержку в виде помощи, в виде санкций. Эти сигналы мы передали президенту Соединенных Штатов, он несколько недель назад сказал, что даст какой-то ответ. Он сказал, что через несколько недель — это может быть две или три недели. Мы сегодня или на днях будем говорить с президентом Соединенных Штатов и уточним этот вопрос, — сказал Зеленский.
Напомним, президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о разочаровании российским диктатором Владимиром Путиным и утверждает, что намерен что-то делать для окончания войны в Украине.
Президент США утверждает, что из-за войны России против Украины еженедельно гибнет около 7 тыс. человек. Трамп убежден, что если может помочь остановить войну, то считает это своим долгом.