Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом украинский лидер сообщил во время пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Зеленский поговорит с Трампом: что известно

По словам Зеленского, разговор состоится сегодня или в ближайшие дни.

Также президент подчеркнул, что США получили от Украины четкие сигналы об усилении давления на Россию.

— Когда мы говорим, если не будет этой встречи (между лидерами Украины и РФ, — Ред.), то тогда дайте поддержку в виде помощи, в виде санкций. Эти сигналы мы передали президенту Соединенных Штатов, он несколько недель назад сказал, что даст какой-то ответ. Он сказал, что через несколько недель — это может быть две или три недели. Мы сегодня или на днях будем говорить с президентом Соединенных Штатов и уточним этот вопрос, — сказал Зеленский.

Президент США утверждает, что из-за войны России против Украины еженедельно гибнет около 7 тыс. человек. Трамп убежден, что если может помочь остановить войну, то считает это своим долгом.

