Президент України Володимир Зеленський анонсував розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Про це український лідер повідомив під час пресконференції з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.

Зеленський поговорить із Трампом: що відомо

За словами Зеленського, розмова відбудеться сьогодні або в найближчі дні.

Також президент наголосив, що США отримали від України чіткі сигнали щодо посилення тиску на Росію.

– Коли ми кажемо, якщо не буде цієї зустрічі (між лідерами України та РФ, – Ред.), то тоді дайте підтримку у вигляді допомоги, у вигляді санкцій. Ці сигнали ми передали президенту Сполучених Штатів, він кілька тижнів тому сказав, що дасть якусь відповідь. Він сказав, що через кілька тижнів – це може бути два або три тижні. Ми сьогодні або на днях будемо говорити з президентом Сполучених Штатів і уточнимо це питання, – сказав Зеленський.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вчергове заявив про розчарування російським диктатором Володимиром Путіним та стверджує, що має наміри щось робити для закінчення війни в Україні.

Президент США стверджує, що через війну Росії проти України щотижня гине близько 7 тис. людей. Трамп переконаний, що якщо може допомогти зупинити війну, то вважає це своїм обов’язком.

